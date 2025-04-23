Выручка мировых чипмейкеров выросла на 21% в 2024 году

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Выручка мировых производителей полупроводников в 2024 году увеличилась на 21% и почти достигла $656 млрд, по окончательным расчетам Gartner.

Американская Nvidia Corp. заняла первое место в мире среди чипмейкеров в 2024 году, впервые обогнав южнокорейскую Samsung Electronics и американскую Intel Corp.

"Изменение позиции в топ-10 обусловлено большим спросом на создание ИИ-инфраструктуры и ростом продаж чипов памяти на 73,4%, - полагает вице-президент по аналитике Gartner Гаурав Гупта. - Nvidia переместилась на первое место из-за заметного увеличения спроса на ее дискретные графические процессоры (GPU), которые служили основным выбором для работы с ИИ в центрах обработки данных".

Выручка чипмейкеров (млрд долларов США):