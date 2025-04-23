Выручка мировых чипмейкеров выросла на 21% в 2024 году
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Выручка мировых производителей полупроводников в 2024 году увеличилась на 21% и почти достигла $656 млрд, по окончательным расчетам Gartner.
Американская Nvidia Corp. заняла первое место в мире среди чипмейкеров в 2024 году, впервые обогнав южнокорейскую Samsung Electronics и американскую Intel Corp.
"Изменение позиции в топ-10 обусловлено большим спросом на создание ИИ-инфраструктуры и ростом продаж чипов памяти на 73,4%, - полагает вице-президент по аналитике Gartner Гаурав Гупта. - Nvidia переместилась на первое место из-за заметного увеличения спроса на ее дискретные графические процессоры (GPU), которые служили основным выбором для работы с ИИ в центрах обработки данных".
Выручка чипмейкеров (млрд долларов США):
|Место в 2024г.
|в 2023г.
|Компания
|Выручка в 2024г.
|в 2023г
|Изм.
|Доля рынка в 2024г.
|1
|3
|Nvidia
|76,692
|34,846
|120,1%
|11,7%
|2
|2
|Samsung Electronics
|65,697
|40,868
|60,8%
|10,0%
|3
|1
|Intel
|49,804
|49,427
|0,8%
|7,6%
|4
|6
|SK Hynix
|44,186
|23,077
|91,5%
|6,7%
|5
|4
|Qualcomm Inc.
|32,976
|29,229
|12,8%
|5,0%
|6
|5
|Broadcom
|27,801
|25,613
|8,5%
|4,2%
|7
|12
|Micron Technology
|27,619
|16,153
|71,0%
|4,2%
|8
|7
|Advanced Micro Devices
|24,127
|22,307
|8,2%
|3,7%
|9
|8
|Apple Inc.
|20,51
|18,052
|13,6%
|3,1%
|10
|13
|MediaTek
|15,934
|13,451
|18,5%
|2,4%
|-
|-
|другие
|270,536
|269,031
|0,6%
|41,2%
|-
|-
|Всего
|655,882
|542,054
|21,0%
|100%