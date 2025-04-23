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Выручка мировых чипмейкеров выросла на 21% в 2024 году

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Выручка мировых производителей полупроводников в 2024 году увеличилась на 21% и почти достигла $656 млрд, по окончательным расчетам Gartner.

Американская Nvidia Corp. заняла первое место в мире среди чипмейкеров в 2024 году, впервые обогнав южнокорейскую Samsung Electronics и американскую Intel Corp.

"Изменение позиции в топ-10 обусловлено большим спросом на создание ИИ-инфраструктуры и ростом продаж чипов памяти на 73,4%, - полагает вице-президент по аналитике Gartner Гаурав Гупта. - Nvidia переместилась на первое место из-за заметного увеличения спроса на ее дискретные графические процессоры (GPU), которые служили основным выбором для работы с ИИ в центрах обработки данных".

Выручка чипмейкеров (млрд долларов США):

Место в 2024г.в 2023г.КомпанияВыручка в 2024г.в 2023гИзм.Доля рынка в 2024г.
13Nvidia76,69234,846120,1%11,7%
22Samsung Electronics65,69740,86860,8%10,0%
31Intel49,80449,4270,8%7,6%
46SK Hynix44,18623,07791,5%6,7%
54Qualcomm Inc.32,97629,22912,8%5,0%
65Broadcom27,80125,6138,5%4,2%
712Micron Technology27,61916,15371,0%4,2%
87Advanced Micro Devices24,12722,3078,2%3,7%
98Apple Inc.20,5118,05213,6%3,1%
1013MediaTek15,93413,45118,5%2,4%
--другие270,536269,0310,6%41,2%
--Всего655,882542,05421,0%100%
Nvidia Samsung Electronics
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