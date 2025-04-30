Samsung Electronics увеличил квартальную чистую прибыль на 22%, лучше прогноза

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель чипов и потребительской электроники Samsung Electronics в первом квартале 2025 года увеличил чистую прибыль на 22%, поскольку сильные показатели в сегменте смартфонов компенсировали слабые результаты основного для компании полупроводникового бизнеса.

В январе-марте чистая прибыль компании составила 8,22 трлн южнокорейских вон ($5,74 млрд). Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали этот показатель на уровне 5,64 трлн вон.

Выручка повысилась на 10% - до 79,14 трлн вон, что является новым квартальным рекордом для Samsung, отмечает The Wall Street Journal.

Операционная прибыль увеличилась на 1,2%, до 6,69 трлн вон.

В том числе операционная прибыль подразделения, занимающегося выпуском микрочипов, упала на 62% относительно предыдущего квартала и составила 1,1 трлн вон. Падение вызвано ограничениями на поставки продвинутых чипов в Китай. Для сравнения: меньший конкурент компании SK Hynix заработал в первом квартале более 7 трлн вон.

Между тем бизнес по выпуску смартфонов и другой электроники увеличил операционную прибыль вдвое в поквартальном сравнении, до 4,3 трлн вон, главным образом за счет высокого спроса на новейшие смартфоны Galaxy S25.