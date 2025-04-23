Трамп считает, что заявления Зеленского о Крыме мешают мирному урегулированию

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Заявления президента Украины Владимира Зеленского об отказе признать Крым российской территорией вредят переговорам о завершении украинского конфликта, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Украинский президент Владимир Зеленский хвастается на первой полосе The Wall Street Journal тем, что "Украина не признает на законном уровне оккупацию Крыма. Тут не о чем говорить". Это заявление серьезно вредит мирным переговорам с Россией", - написал президент в социальной сети Truth Social.

Он подчеркнул, что для Украины "Крым был потерян годы назад", и сейчас это не является основной темой обсуждений.