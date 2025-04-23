В Белом доме считают, что Зеленский "движется в неверном направлении"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Белом доме в среду заявили, что недовольны тем, как президент Украины Владимир Зеленский реагирует на попытки США урегулировать украинский кризис.

"К сожалению, кажется, что президент Зеленский движется в неверном направлении", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт журналистам в Вашингтоне.

При этом она отметила, что президент США Дональд Трамп не требует от Киева признания Крыма российской территорией.

"Трамп не просит Украину признать Крым. Никто не просил их это сделать. Он просит их сесть за стол переговоров, признав, что эта жестокая война длится слишком долго и что для хорошего соглашения обе стороны должны выйти из-за стола переговоров слегка недовольными", - сказала она.

Говоря о недавних интервью Зеленского, в которых он излагает украинскую переговорную позицию, Левитт отметила, что переговоры по украинскому вопросу должны идти за закрытыми дверями. Она в связи с этим подчеркнула, что "терпение (американского лидера - ИФ) заканчивается".

Ранее Трамп написал в Truth Social, что заявления президента Украины об отказе признать Крым российской территорией вредят переговорам о завершении украинского конфликта. Американский лидер добавил, что Зеленский может пойти по пути мирного урегулирования, либо - продолжить боевые действия и в результате этого потерять всю страну.