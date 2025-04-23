В Ереване сообщили об обстреле Азербайджаном населенного пункта на юге Армении

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Армении сообщило об обстреле Вооруженными силами Азербайджана населенного пункта на юге республики.

"23 апреля в районе 22:20 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении села Хознавар Сюникской области (юг Армении - ИФ), в результате чего был поврежден жилой дом. Пострадавших нет", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

Ведомство призвало азербайджанскую сторону расследовать факт обстрела жилого дома в Хознаваре и выступить с публичными разъяснениями.