Что случилось этой ночью: четверг, 24 апреля

Иск против Трампа в связи с пошлинами, ограничения работы ряда аэропортов РФ, обстрел населенного пункта Армении со стороны Азербайджана

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп заявил, что достиг взаимопонимания с РФ по вопросу украинского урегулирования и надеется на такие же результаты с Киевом.

- Генеральные прокуроры-демократы из 12 американских штатов подали совместный иск, оспаривающий законность повышения президентом США пошлин для ряда стран.

- Минобороны Армении сообщило об обстреле Вооруженными силами Азербайджана населенного пункта на юге республики.

- Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") сообщил об увеличении выпуска модернизированных двигателей для боевых машин. С начала года объем поставок заказчику вырос более чем на 25%.

- Белый дом рассматривает вопрос отмены санкций в отношении российского газопровода "Северный поток 2", сообщило издание Politico со ссылкой на источники. Госсекретарь США Марко Рубио назвал эту информацию ложью.

- Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились ночью в аэропортах Стригино (Нижний Новгород), Ульяновск (Баратаевка) и Казань, Жуковский и Калуга (Грабцево). К утру они были сняты.

- Российские военные в течение ночи уничтожили 87 беспилотников над территорией России. Два дрона сбили над Московским регионом.