Трамп считает, что его встреча с Путиным может пройти после визита в Саудовскую Аравию

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре после майской поездки в страны Персидского залива может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Полагаю, что это возможно, но маловероятно", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, возможна ли встреча с Путиным во время пребывания Трампа в Саудовской Аравии.

"Думаю эта встреча состоится вскоре после (поездки в страны Персидского залива)", - добавил президент США.

Во вторник Белый дом сообщил, что президент США посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ в период с 13 по 16 мая.

Еще в феврале в Эр-Рияде выражали готовность принять саммит лидеров РФ и США.