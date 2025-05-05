В Кремле заявили об отсутствии планов поездок Путина на Ближний Восток в середине мая

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - У президента России Владимира Путина пока нет в планах поездок на Ближний Восток в середине мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, у президента нет в графике поездок на Ближний Восток в середине мая", - заявил Песков в понедельник журналистам.

Так он ответил на вопрос о возможности встречи на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом, который планирует поездку в регион с 13 по 16 мая.

"Но, с другой стороны, - подчеркнул Песков, - мы с вами неоднократно говорили, что такая встреча (с Трампом) явно на слуху".

"И во многом мы считаем, что она, конечно же, необходима, она должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на самых разных уровнях экспертных. Это требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном, которые были запущены и сейчас продолжаются, но пока какой-то конкретики на этот счет нет", - заявил Песков.

Ранее президент США заявил, что пока не знает, может ли во время его визита в Саудовскую Аравию состояться встреча с Путиным. "Не знаю", - сказал он журналистам президентского пула в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Трамп добавил: "Надо подумать, я еще не думал об этом".

Ранее Белый дом сообщал, что президент посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ с 13 по 16 мая.