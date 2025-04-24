Администрация США обсуждает снятие санкций с газопровода "Северный поток 2"

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Белый дом рассматривает вопрос отмены санкций в отношении российского газопровода "Северный поток 2", сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников издания, Белый дом обсуждает снятие санкций с российского газопровода "Северный поток 2" и, возможно, с других российских активов в Европе в рамках обсуждения вопроса о прекращении украинского кризиса.

Как сообщается, главным сторонником отмены санкций выступает спецпосланник президента США Стив Уиткофф, но эта идея пока не нашла большого отклика в Белом доме.

По словам двух источников газеты, Уиткофф поручил своей команде составить список всех энергетических санкций, которые США ввели в отношении России.

Отмечается, что основными противниками данной идеи выступают госсекретарь США Марко Рубио и министр внутренних дел Дуг Бургум.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии.

Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.

Обе нитки магистрали были заполнены газом и подготовлены к работе. Одна из ниток магистрали получила повреждения в результате мощных взрывов в сентябре 2022 года.