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Рубио опроверг сообщение об обсуждении США снятия санкций с газопровода "Северный поток 2"

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио назвал ложью статью газеты Politico об обсуждении Белым домом вопроса снятия санкций с газопровода "Северный поток 2".

"Это явная ложь", - написал Рубио в социальных сетях.

"Ни Стив Уиткофф, ни я не вели никаких разговоров об отмене санкций против России в рамках соглашения с Украиной", - отметил госсекретарь США.

По его словам, статья, опубликованная Politico, "журналистская халатность".

"Если у Politico есть хоть капля честности, они полностью опровергнут эту выдумку", - добавил он.

Ранее газета Politico сообщила, что Белый дом рассматривает вопрос отмены санкций в отношении российского газопровода "Северный поток 2" в рамках обсуждения вопроса о прекращении украинского кризиса.

Politico считает, что главным сторонником отмены санкций выступает спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Основными противниками данной идеи газета назвала Рубио и министра внутренних дел США Дуга Бургума.

Марко Рубио Северный поток 2 Белый дом
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