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Шведские истребители подключились к патрулированию воздушного пространства стран Балтии

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Шведские истребители провели первый боевой вылет в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии (Baltic Air Policing). Об этом сообщило в четверг Оперативное командование польских вооруженных сил.

"Прошел первый боевой вылет шведских истребителей JAS-39 Gripen, базирующихся в Мальборке (город на севере Польши, вблизи побережья Балтийского моря), в рамках усиления защиты воздушного пространства восточного фланга НАТО", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вылет произведен "в ответ на приближение российских самолетов к воздушному пространству НАТО".

Как сообщили в командовании, шведские летчики проводят патрулирование совместно с британскими, "демонстрируя безупречную интеграцию и защищая целостность территории союзников 24/7/365".

В конце марта этого года шесть шведских истребителей Jas 39 Gripen прибыли на авиабазу в Мальборке для участия в патрулировании воздушного пространства над восточным флангом НАТО. Это первая такая миссия шведских ВВС после вступления Королевства в НАТО. На авиабазу также переброшена группа британских истребителей Eurofighter Typhoon.

Швеция Польша НАТО JAS-39 Gripen Балтийское море
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