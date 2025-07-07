Нидерланды направят истребители в Польшу

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Нидерланды направят истребители F-35 для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после переговоры с главой Минобороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом. Об этом сообщает Минобороны Польши.

"Я хотел бы искренне поблагодарить министра и все сообщество Королевства Нидерландов за отправку нам самолетов F-35 с экипажами с 1 сентября по 1 декабря, - сказал Косиняк-Камыш. - Они будут патрулировать польское небо и воздушное пространство над Балтийским морем, тем самым поддерживая защиту восточного фланга НАТО. Это выражение солидарности и ответственности всего НАТО".