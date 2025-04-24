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Суверенный фонд Норвегии в I квартале получил убыток

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, по итогам первого квартала получил убыток.

Как говорится в отчетности, в январе-марте его потери от инвестиций составили 0,6%, или 415 млрд крон ($39,7 млрд), в том числе из-за укрепления курса нацвалюты.

Фонд потерял на инвестициях в акции 1,6%. При этом он получил доход от вложений в инструменты с фиксированной доходностью в размере 1,6%, в недвижимость – 2,4%, в активы в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – 1,2%.

Повышение кроны относительно ряда основных мировых валют уменьшило стоимость фонда на 879 млрд крон. При этом приток средств в фонд составил 78 млрд крон.

"На квартальные результаты повлияли значительные рыночные колебания. Наши инвестиции в акции имели отрицательную доходность, в основном из-за технологического сектора", - заявил генеральный директор Norges Bank Investment Management Николай Танген.

Стоимость фонда на 31 марта составляла 18,526 трлн крон. На вложения в акции приходилось 70% инвестпортфеля (12,96 трлн крон), в облигации - 27,7% (5,13 трлн крон), в недвижимость - 1,9% (358 млрд крон), в ВИЭ - 0,4% (80 млрд крон).

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. Norges Bank Investment Management, которая отвечает за управление фондом, является подразделением норвежского центробанка.

В настоящее время фонду принадлежат около 1,5% всех акций в мире, он владеет долями почти 8,66 тыс. компаний из 63 стран. Самую значительную долю в портфеле акций занимают бумаги Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet (холдинговая компания Google) и Amazon.com. В портфеле госбумаг наиболее существенную долю занимают облигации США (почти 1,8 трлн крон), а также в меньшей степени Японии и Германии.

Норвегия
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