Поиск

Суверенный фонд Норвегии в I полугодии получил доход в 5,7%

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, в первом полугодии получил прибыль в размере 698 млрд крон ($109 млн).

Как говорится в отчетности фонда, доход от инвестиций составил 5,7%.

Доход от вложения в акции составил 6,7%, в недвижимость - 1,8%, в инструменты с фиксированной доходностью - 3,3%, в активы в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) - 9,4%.

Стоимость фонда на 30 июня составляла 19,586 трлн крон, что на 156 млрд крон ниже показателя на конец 2024 года. На вложения в акции в первом полугодии приходилось 70,6% инвестпортфеля, в инструменты с фиксированной доходностью - 27,1%, в недвижимость - 1,9%, в ВИЭ - 0,4%.

Негативный эффект от укрепления кроны составил 1,01 млрд крон, приток государственных средств - 156 млрд крон, говорится в сообщении.

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. Norges Bank Investment Management, которая отвечает за управление фондом, является подразделением норвежского центробанка.

В настоящее время фонду принадлежат около 1,5% всех акций в мире, он владеет долями примерно 8,4 тысячи компаний из 62 стран. Самую значительную долю в портфеле акций занимают бумаги Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon.com и Alphabet (холдинговая компания Google). В портфеле госбумаг наиболее существенную долю занимают облигации США (более 1,8 трлн крон), а также в меньшей степени Японии, Германии и Великобритании.

Норвегия Нефтяной фонд Государственный пенсионный фонд Norges Bank Investment Management
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сальдо торгового баланса РФ в I полугодии снизилось на 18,4%, до $63,9 млрд

Индексы МосБиржи и РТС на старте основной сессии снизились на 0,1%

Индексы МосБиржи и РТС на старте основной сессии снизились на 0,1%

VK Tech в I полугодии нарастил выручку в 1,5 раза, скорректированную EBITDA – в 2,7 раза

Глава Intel провел "искреннюю и конструктивную" встречу с Трампом

Нефть Brent подорожала до $66,96 за баррель

Нефть Brent подорожала до $66,96 за баррель

Уолл-стрит закрылась в минусе в ожидании данных об инфляции

Уолл-стрит закрылась в минусе в ожидании данных об инфляции

Трамп хотел бы быстро добиться перемирия на Украине

РФ с 1 по 10 августа снизила отгрузки зерна на экспорт более чем в два раза

РФ с 1 по 10 августа снизила отгрузки зерна на экспорт более чем в два раза

Россия стала лидером по турпотоку в Узбекистан в первом полугодии

Россия стала лидером по турпотоку в Узбекистан в первом полугодии

"Красное и белое" приостановило продажу крепкого алкоголя в Кузбассе

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6941 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });