Суверенный фонд Норвегии в I полугодии получил доход в 5,7%

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, в первом полугодии получил прибыль в размере 698 млрд крон ($109 млн).

Как говорится в отчетности фонда, доход от инвестиций составил 5,7%.

Доход от вложения в акции составил 6,7%, в недвижимость - 1,8%, в инструменты с фиксированной доходностью - 3,3%, в активы в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) - 9,4%.

Стоимость фонда на 30 июня составляла 19,586 трлн крон, что на 156 млрд крон ниже показателя на конец 2024 года. На вложения в акции в первом полугодии приходилось 70,6% инвестпортфеля, в инструменты с фиксированной доходностью - 27,1%, в недвижимость - 1,9%, в ВИЭ - 0,4%.

Негативный эффект от укрепления кроны составил 1,01 млрд крон, приток государственных средств - 156 млрд крон, говорится в сообщении.

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. Norges Bank Investment Management, которая отвечает за управление фондом, является подразделением норвежского центробанка.

В настоящее время фонду принадлежат около 1,5% всех акций в мире, он владеет долями примерно 8,4 тысячи компаний из 62 стран. Самую значительную долю в портфеле акций занимают бумаги Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon.com и Alphabet (холдинговая компания Google). В портфеле госбумаг наиболее существенную долю занимают облигации США (более 1,8 трлн крон), а также в меньшей степени Японии, Германии и Великобритании.