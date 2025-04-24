Минобороны Финляндии опровергло планы закупить вместе с рядом стран шведские CV90

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Финляндии опровергает сообщение премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона о планах страны закупить совместно со Швецией, Норвегией и Литвой боевые машины пехоты (БМП) CV90, которые в Финляндии называют штурмовыми танками, пишет Helsingin Sanomat.

Штурмовым танком в Финляндии называют более легкий танк, чем основной. Он представляет собой бронированную боевую машину пехоты и предназначен для перевозки солдат. Штурмовой танк обычно имеет пушку калибра 20-40 мм.

22 апреля премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил на пресс-конференции, что Финляндия, Норвегия, Швеция и Литва планируют совместно приобрести несколько сотен штурмовых танков шведского производства Combat Vehicle 90, известных как CV90, которые производятся компанией BAE Systems Hagglunds в Орншёльдсвике, Швеция.

По словам Кристерссона, письмо о намерениях закупить БМП стороны намереваются заключить в течение весны 2025 года. Премьер также заявил, что совместные закупки ускорят поставки, снизят затраты и принесут пользу оборонной промышленности.

В распоряжении Сил обороны Финляндии есть два типа штурмовых танков: шведский CV9030 и советская БМП-2МД.

В то же время в штаб-квартире Сил обороны Финляндии не исключили, что в ближайшее десятилетие вооруженные силы откажутся от старых штурмовых танков советской эпохи и перейдут на полностью унифицированный парк CV9030. Однако никаких решений по этому поводу не принято, отмечает издание.

CV90 выпускает с 1993 года шведское подразделение британской компании BAE Systems. На ее основе разработаны несколько вариантов БМП, специальных бронированных машин, включая легкий танк. CV90 использовались в Афганистане и на Украине.