Швеция обсуждает возможность организации сборки военной техники в Литве

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Замминистра национальной обороны Литвы Орияна Машале обсудила с представителями шведской компании BAE Systems Hagglunds возможность приобретения боевых машин пехоты CV90 и их сборки в Литве, сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

"В ходе встречи обсуждались возможности промышленного сотрудничества, включая включение Литвы в цепочки поставок и обеспечение эффективного сервисного обслуживания CV90 в Литве. Во время визита на завод обсуждались требования к сборке бронетехники, производственные процессы, необходимые компетенции, а также предлагаемая шведской компанией модель промышленного сотрудничества для Литвы", - говорится в сообщении.

CV90 (Combat Vehicle 90) - гусеничная боевая машина пехоты шведской разработки. Отличается усиленным бронированием для защиты экипажа (3 человека) и десанта (8 человек). Вооружается 33 или 40мм пушкой, а также 120-мм минометом. Эксплуатируется различными странами НАТО, участвует в боевых действиях на Украине.