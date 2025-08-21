Поиск

Швеция обсуждает возможность организации сборки военной техники в Литве

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Замминистра национальной обороны Литвы Орияна Машале обсудила с представителями шведской компании BAE Systems Hagglunds возможность приобретения боевых машин пехоты CV90 и их сборки в Литве, сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

"В ходе встречи обсуждались возможности промышленного сотрудничества, включая включение Литвы в цепочки поставок и обеспечение эффективного сервисного обслуживания CV90 в Литве. Во время визита на завод обсуждались требования к сборке бронетехники, производственные процессы, необходимые компетенции, а также предлагаемая шведской компанией модель промышленного сотрудничества для Литвы", - говорится в сообщении.

CV90 (Combat Vehicle 90) - гусеничная боевая машина пехоты шведской разработки. Отличается усиленным бронированием для защиты экипажа (3 человека) и десанта (8 человек). Вооружается 33 или 40мм пушкой, а также 120-мм минометом. Эксплуатируется различными странами НАТО, участвует в боевых действиях на Украине.

Минобороны НАТО Швеция Литва BAE Systems Hagglunds Орияна Машале
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Швеция станет логистическим хабом для сил НАТО в Северной Европе

Швеция станет логистическим хабом для сил НАТО в Северной Европе

Член руководства ФРС Лиза Кук не намерена "поддаваться давлению" и увольняться

Дом моды Valentino возглавит Риккардо Беллини

Литва заявила о готовности направить пару сотен военных-миротворцев на Украину

Литва заявила о готовности направить пару сотен военных-миротворцев на Украину

Что случилось этой ночью: четверг, 21 августа

Вэнс заявил, что США не будут играть главную роль в обеспечении безопасности Украины

Что произошло за день: среда, 20 августа

Израильские военные приступили к захвату города Газа

Израильские военные приступили к захвату города Газа

Мелони предложила дать Киеву коллективные гарантии безопасности без приема в НАТО

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7006 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });