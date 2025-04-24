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Трамп заявил о сильном давлении на Россию ради украинского урегулирования

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что оказывает сильное давление на Россию для решения украинского кризиса, однако не обо всем этом давлении говорят публично.

"Я оказываю большое давление. Вы даже не представляете, какое давление я оказываю на Россию", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста о том, почему Вашингтон не оказывает больше давления на Москву.

Трамп отметил, что об этом знают в России и люди, близкие к ситуации.

Говоря о том, на какие уступки была бы готова пойти Россия для решения украинского кризиса, Трамп ответил: "Закончить войну, отказаться от того, чтобы захватить всю страну. Это большие уступки".

Президент отметил, что его администрация оказывает давление и на Украину.

"Мы оказываем сильное давление и на тех, и на других", - сказал он.

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