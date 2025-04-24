Трамп предпочел бы ответить на вопрос о новых санкциях против России через неделю

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не намерен рассуждать о возможности дополнительных санкций против России.

"Я бы ответил на этот вопрос через неделю", - сказал Трамп, отвечая в Белом доме на вопрос журналиста о том, рассматривает ли он возможность введения новых санкций.

"Мы оказываем очень много давления на Россию", - добавил он.

Говоря о том, на какие уступки была бы готова пойти Россия для решения украинского кризиса, Трамп ответил: "Закончить войну, отказаться от того, чтобы захватить всю страну. Это большие уступки".