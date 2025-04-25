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Лавров заявил об основательности утверждений Трампа по украинскому регулированию

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Заявления президента США Дональда Трампа о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине имеют под собой основания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент США верит, и я думаю обоснованно, что движение идет в правильном направлении", - сказал российский министр в интервью телеканалу CBS News.

По его мнению, есть несколько признаков того, что в процессе украинского урегулирования есть прогресс.

В частности, глава МИД России отметил, что Трамп, вероятно, "единственный лидер на Земле, кто признает необходимость ответить на коренные причины" сложившейся ситуации на Украине.

Лавров добавил, что американский лидер среди прочего понимает, что для РФ недопустимо вступление Украины в НАТО.

"Мы продолжаем наши контакты с американской стороной по ситуации на Украине", - сообщил он.

МИД РФ Лавров Трамп США
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