Лавров заявил, что РФ готова заключить сделку по Украине после согласования ряда вопросов

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Россия будет готова заключить сделку по урегулированию украинского кризиса, но для этого нужно завершить работу над некоторыми вопросами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент США упоминал сделку, и мы готовы к тому, чтобы ее согласовать. Однако еще есть конкретные аспекты, по которым требуется завершить работу", - сказал он в интервью американскому телеканалу CBS News.

"Именно этим мы сейчас и занимаемся", - добавил Лавров.