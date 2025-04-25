США провели испытание гиперзвуковой ракеты Dark Eagle

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в пятницу провели испытание гиперзвуковой ракеты LRHW под названием Dark Eagle, разрабатываемой для оснащения армии и ВМС США, сообщила газета Orlando Sentinel.

Запуск был осуществлен с 46-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в направлении Атлантики.

Пентагон подтвердил проведение пуска, но не предоставил каких-либо деталей.

"Объединенная группа правительственных, научных и промышленных партнеров провела испытание по поручению Минобороны на полигоне на базе Космических сил на мысе Канаверал", - говорится в сообщении офиса министра обороны США. "В настоящее время мы оцениваем результаты испытания", - указывается в нем.

Последнее успешное испытание гиперзвуковой системы LRHW было проведено в декабре прошлого года.

Гиперзвуковые ракеты Dark Eagle способны развивать скорость в 5 Маха (около 6 тыс. км в час). Планирующий блок может маневрировать по высоте, что затрудняет его обнаружение системами ПРО. По данным Пентагона, батарея наземного комплекса состоит из командно-штабной машины и четырех тяжелых транспортеров с двумя контейнерами на каждом с гиперзвуковыми ракетами. Проектная дальность ракеты составляет 2775 км.