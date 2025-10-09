Пентагон хочет развернуть первые оперативные комплексы гиперзвуковых ракет к концу года

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Армия США планируют развернуть первые оперативные комплексы дальних гиперзвуковых ракет LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) Dark Eagle к концу года, сообщило агентство Bloomberg.

Между тем, по данным испытательного управления министерства войны США, оружие пока не доказало свою эффективность в реальных условиях применения.

Армия до сих пор "не провела комплексную оперативную оценку" системы, создаваемой по программе гиперзвукового оружия большой дальности стоимостью $10,4 млрд, сообщили агентству в Пентагоне.

Ранее первую оперативную батарею планировалось развернуть до конца осени текущего года.

Гиперзвуковая ракета LRHW разрабатывается для оснащения армии и флота и планируется для развертывания в первую очередь в Тихоокеанском регионе. Последнее успешное испытание ее армейского варианта было проведено в декабре прошлого года.

Гиперзвуковые ракеты LRHW способны развивать скорость в 5 Маха (около 6 тыс. км в час). Планирующий блок может маневрировать по высоте, что затрудняет его обнаружение системами ПРО. По данным Пентагона, батарея наземного комплекса состоит из командно-штабной машины и четырех тяжелых транспортеров с двумя пусковыми контейнерами для ракет на каждом. Проектная дальность ракет составляет 2 775 км.

По данным ВМС США, 25 апреля была испытана гиперзвуковая ракета LRHW Dark Eagle корабельного варианта базирования. Впервые отрабатывался "холодный газовый" старт, при котором ракета под давлением газов катапультируется с пусковой установки, а затем на определенной высоте над кораблем уже включается ее двигатель.