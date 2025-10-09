Поиск

Пентагон хочет развернуть первые оперативные комплексы гиперзвуковых ракет к концу года

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Армия США планируют развернуть первые оперативные комплексы дальних гиперзвуковых ракет LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) Dark Eagle к концу года, сообщило агентство Bloomberg.

Между тем, по данным испытательного управления министерства войны США, оружие пока не доказало свою эффективность в реальных условиях применения.

Армия до сих пор "не провела комплексную оперативную оценку" системы, создаваемой по программе гиперзвукового оружия большой дальности стоимостью $10,4 млрд, сообщили агентству в Пентагоне.

Ранее первую оперативную батарею планировалось развернуть до конца осени текущего года.

Гиперзвуковая ракета LRHW разрабатывается для оснащения армии и флота и планируется для развертывания в первую очередь в Тихоокеанском регионе. Последнее успешное испытание ее армейского варианта было проведено в декабре прошлого года.

Гиперзвуковые ракеты LRHW способны развивать скорость в 5 Маха (около 6 тыс. км в час). Планирующий блок может маневрировать по высоте, что затрудняет его обнаружение системами ПРО. По данным Пентагона, батарея наземного комплекса состоит из командно-штабной машины и четырех тяжелых транспортеров с двумя пусковыми контейнерами для ракет на каждом. Проектная дальность ракет составляет 2 775 км.

По данным ВМС США, 25 апреля была испытана гиперзвуковая ракета LRHW Dark Eagle корабельного варианта базирования. Впервые отрабатывался "холодный газовый" старт, при котором ракета под давлением газов катапультируется с пусковой установки, а затем на определенной высоте над кораблем уже включается ее двигатель.

Пентагон США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 9 октября

В ЕС сочли, что власти Грузии устанавливают в стране репрессивный режим

В ЕС сочли, что власти Грузии устанавливают в стране репрессивный режим

МАГАТЭ сообщило о начале процесса восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС

МАГАТЭ сообщило о начале процесса восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС

Польша потратила на помощь Украине порядка $30 млрд

Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира из-за прогресса в Газе

Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира из-за прогресса в Газе
Обострение палестино-израильского конфликта

Перемирие начнется в течение 24 часов после одобрения кабмином Израиля соглашения с ХАМАС

ЕК проведет расследование из-за сообщений о шпионаже Венгрии в институтах ЕС

ЕК проведет расследование из-за сообщений о шпионаже Венгрии в институтах ЕС

Встреча президентов РФ и Азербайджана завершилась

Путин и Алиев начали переговоры в Душанбе

Нобелевская премия - 2025

Нобелевская премия по литературе присуждена Ласло Краснахоркаи

Нобелевская премия по литературе присуждена Ласло Краснахоркаи
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7328 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2435 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20254 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });