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В Испании и Португалии произошел блэкаут

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - На всей территории Испании, кроме Канарских и Балеарских островов, с полудня отключилось электроснабжение, по данным El Pais, блэкаут затронул также Португалию, El Mundo сообщает что отключения произошли и в некоторых районах Франции.

Отключения продолжались от нескольких минут до нескольких часов. Правительства Испании и Португалии расследуют причины случившегося. Госкомпания Red Elеctrica объявила в соцсети, что ввела в действие экстренный план восстановительных работ и объединяет усилия с другими энергокомпаниями.

Из-за сбоя прервали работу международный аэропорт Мадрида Барахас и аэропорт Лиссабона, на момент публикации в El Mundo, без света оставались Севилья, Барселона и Памплона. В Валенсии и Мадриде перестало работать метро. Повсюду отключались светофоры. Нарушено движение поездов. В столице Испании перенесли ряд матчей теннисного турнира Madrid Open.

Национальный институт кибербезопасности проверяет, не стало ли отключение результатом хакерской атаки.

На работе Испанской фондовой биржи (BME) сбой не сказался, торги не прерывались. Отдельные банки могут испытывать проблемы с проведением операций для клиентов, сообщили источники El Pais.

Мадрид Барселона Португалия Испания Франция Red Elеctrica
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