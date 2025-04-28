Восстановление энергосистемы Испании может занять до десяти часов

Мужчина в супермаркете в Тремпе, Испания Фото: Javier Mostacero Carrera/Getty Images

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Восстановление подачи электричества в ряд регионов Испании, где ранее произошли веерные отключения, может занять от шести до десяти часов, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на сообщения управляющей испанской национальной электросетью компании Red Electrica.

От отключения энергоснабжения значительно пострадали городские транспортные системы - из метро Барселоны и Мадрида пришлось эвакуировать пассажиров, прекратилось движение трамваев, отключились светофоры.

В связи с произошедшим транспортный коллапс отмечается и в Валенсии. "Неизвестны ни масштаб сбоя, ни сколько он продлится", - сообщили представители городского перевозчика "Метроваленсия".

В связи со сложившейся ситуацией в столице Испании отложены несколько матчей теннисного турнира Mutua Madrid Open.

Отключения фиксируются и в соседней Португалии. Сбой затронул Лиссабон, а также север и юг страны, сообщает AP. Данные о том, сколько времени потребуется на восстановление энергосистемы Португалии, которая также пострадала от масштабных сбоев, пока не поступали.

"Вероятно, произошла проблема с распределительной сетью. Предположительно, в Испании. Пока выясняем", - рассказал журналистам представитель правительства Португалии Антониу Лейтон Амару.

Португальский оператор энергосетей E-REDES, в свою очередь, сообщил, что "энергоснабжение пришлось отключать для стабилизации сети в отдельных областях", назвав причиной произошедшего сбой на европейских электросетях. "Сбой также затронул и отдельные регионы Франции", - добавили в компании.

По данным AP, пассажиров некоторых поездов лиссабонского метро, как и в Испании, пришлось эвакуировать. Перебои наблюдаются и в работе банкоматов и электронных платёжных систем. Мобильная связь также недоступна; при этом некоторые мобильные приложения работают штатно. Из-за отключений приостановили работу суды.