Брюссель напомнил Тбилиси о европейских ценностях

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Европейская перспектива Грузии связана с уважением ценностей ЕС, и это не обсуждается, заявила Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.

"Власти Грузии выступали против Европейского союза и его ценностей. Мы полностью отвергаем эти обвинения. Что касается процесса вступления (Грузии) в Евросоюз и связанной с этим либерализации виз, ценности ЕС не подлежат обсуждению", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя ряд принятых в Грузии в последнее время законов, критиковавшихся в Брюсселе, она отметила, что ЕС ожидает от страны-кандидата, чтобы ее власти "избегали принятия законодательства, противоречащего ценностям Европейского союза". По словам Хиппер, все подобные меры удаляют Грузию от пути вступления в Евросоюз.

"ЕС на стороне грузинского народа, гражданского общества, политической оппозиции, продемонстрировавших большое мужество в борьбе за свободу и демократию, свободу слова и за возможное вступление в Европейский союз", - сказала представитель Каллас.