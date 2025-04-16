Парламент Грузии обязал международных доноров согласовывать с правительством гранты для НПО

*** Оппозиция считает закон антидемократическим

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Парламент Грузии в среду на пленарном заседании принял поправки в закон "О политических объединениях граждан".

Согласно этим поправкам, политические партии не смогут принимать иностранные пожертвования в форме проведения лекций и семинаров, а международные доноры будут обязаны согласовывать с грузинским правительством выделение грантов неправительственным организациям (НПО).

Как пояснил на заседании заместитель фракции "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия, "принятие гранта НПО без согласия правительства повлечет за собой ответственность, а контроль за получением гранта будет осуществлять независимое Антикоррупционное бюро".

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя поправки в закон "О политических объединениях граждан" заявил журналистам, что будет положен конец практике финансирования НПО и политических партий различными зарубежными фондами.

Представители оппозиции заявили журналистам, что принятые парламентом поправки направлены против демократических свобод в Грузии.