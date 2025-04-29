Поиск

КНДР направила военную делегацию в РФ на Международный антифашистский конгресс

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Военная делегация Северной Кореи отправилась в Россию для участия в III Международном антифашистском конгрессе, сообщает ЦТАК.

"Делегация Корейской народной армии во главе с заместителем начальника главного политического управления Корейской народной армии Пак Ен Иром 28 июля отбыла из Пхеньяна для участия в III Международном антифашистском конгрессе, который должен состояться в России", - говорится в публикации.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Подмосковье 30 апреля состоится III Международный антифашистский конгресс "За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!", сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Он пройдет на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот".

Как сообщало Минобороны РФ, в конгрессе примут участие руководство министерства обороны Белоруссии, делегации оборонных ведомств, военные атташе и представители парадных расчетов иностранных государств, участвующих в военном параде на Красной площади в Москве.

КНДР Россия Международный антифашистский конгресс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вэнс считает, что продолжение конфликта на Украине не принесет победы Киеву

Макрон пообещал усилить давление на Россию для прекращения огня на Украине

Власти Испании готовы вводить режим ЧП в автономных сообществах из-за отключения света

В Европе опасаются, что Трамп может отказаться от переговоров по Украине

Рубио заявил Лаврову о необходимости немедленно завершить конфликт на Украине

Что произошло за день: понедельник, 28 апреля

Энергокомпания Франции заявила о непричастности к блэкауту в Испании и Португалии

Энергокомпания Франции заявила о непричастности к блэкауту в Испании и Португалии

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Восстановление энергосистемы Испании может занять до десяти часов

Восстановление энергосистемы Испании может занять до десяти часов

Свыше 60% американцев считают, что пошлины скорее принесут США убытки

Свыше 60% американцев считают, что пошлины скорее принесут США убытки
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6278 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне113 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });