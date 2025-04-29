КНДР направила военную делегацию в РФ на Международный антифашистский конгресс

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Военная делегация Северной Кореи отправилась в Россию для участия в III Международном антифашистском конгрессе, сообщает ЦТАК.

"Делегация Корейской народной армии во главе с заместителем начальника главного политического управления Корейской народной армии Пак Ен Иром 28 июля отбыла из Пхеньяна для участия в III Международном антифашистском конгрессе, который должен состояться в России", - говорится в публикации.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Подмосковье 30 апреля состоится III Международный антифашистский конгресс "За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!", сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Он пройдет на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот".

Как сообщало Минобороны РФ, в конгрессе примут участие руководство министерства обороны Белоруссии, делегации оборонных ведомств, военные атташе и представители парадных расчетов иностранных государств, участвующих в военном параде на Красной площади в Москве.