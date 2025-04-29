Что случилось это ночью: вторник, 29 апреля

Вэнс сомневается в победе Украины, 91 украинский БПЛА сбит с вечера понедельника, холодная погода на майские праздники

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джей Ди Вэнс считает, что продолжение конфликта на Украине не принесет победы Киеву. "Бытует странная идея, что если так будет продолжаться еще несколько лет, то Россия потерпит крах, украинцы вернут себе свои территории, и все вернется к тому, что было до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем", - сказал вице-президент США в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка. По мнению Вэнса, продолжение боевых действий "может привести к перерастанию в ядерную войну".

- Марко Рубио заявил Сергею Лаврову в телефонном разговоре 27 апреля о необходимости немедленно завершить конфликт на Украине, сообщила администрация США. Ранее МИД РФ сообщал, что его глава и американский госсекретарь в ходе этой беседы "подчеркнули важность консолидации складывающихся предпосылок для начала переговоров с целью согласования надежного пути к долгосрочному устойчивому миру".

- Эммануэль Макрон в интервью журналу Paris-Match пообещал усиление давления на Россию для прекращения огня на Украине. По словам президента Франции, ему удалось убедить американскую сторону "в возможности эскалации угроз и, потенциально, санкций" в отношении Москвы, чтобы Кремль согласился на прекращение огня.

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении с вечера понедельника 91 беспилотника ВСУ над российской территорией, больше всего - 40 БПЛА - сбито над Курской областью.

- КНДР направила военную делегацию в РФ на Международный антифашистский конгресс.

- Жаркой погоды в Москве на майские праздники не ожидается. Начнутся выходные с холодной погоды с температурой около плюс 10 градусов и дождей, к концу праздников потеплеет до плюс 16 - плюс 19 градусов.