Поиск

Что случилось это ночью: вторник, 29 апреля

Вэнс сомневается в победе Украины, 91 украинский БПЛА сбит с вечера понедельника, холодная погода на майские праздники

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джей Ди Вэнс считает, что продолжение конфликта на Украине не принесет победы Киеву. "Бытует странная идея, что если так будет продолжаться еще несколько лет, то Россия потерпит крах, украинцы вернут себе свои территории, и все вернется к тому, что было до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем", - сказал вице-президент США в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка. По мнению Вэнса, продолжение боевых действий "может привести к перерастанию в ядерную войну".

- Марко Рубио заявил Сергею Лаврову в телефонном разговоре 27 апреля о необходимости немедленно завершить конфликт на Украине, сообщила администрация США. Ранее МИД РФ сообщал, что его глава и американский госсекретарь в ходе этой беседы "подчеркнули важность консолидации складывающихся предпосылок для начала переговоров с целью согласования надежного пути к долгосрочному устойчивому миру".

- Эммануэль Макрон в интервью журналу Paris-Match пообещал усиление давления на Россию для прекращения огня на Украине. По словам президента Франции, ему удалось убедить американскую сторону "в возможности эскалации угроз и, потенциально, санкций" в отношении Москвы, чтобы Кремль согласился на прекращение огня.

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении с вечера понедельника 91 беспилотника ВСУ над российской территорией, больше всего - 40 БПЛА - сбито над Курской областью.

- КНДР направила военную делегацию в РФ на Международный антифашистский конгресс.

- Жаркой погоды в Москве на майские праздники не ожидается. Начнутся выходные с холодной погоды с температурой около плюс 10 градусов и дождей, к концу праздников потеплеет до плюс 16 - плюс 19 градусов.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вэнс считает, что продолжение конфликта на Украине не принесет победы Киеву

Вэнс считает, что продолжение конфликта на Украине не принесет победы Киеву

Макрон пообещал усилить давление на Россию для прекращения огня на Украине

Власти Испании готовы вводить режим ЧП в автономных сообществах из-за отключения света

Власти Испании готовы вводить режим ЧП в автономных сообществах из-за отключения света

В Европе опасаются, что Трамп может отказаться от переговоров по Украине

Рубио заявил Лаврову о необходимости немедленно завершить конфликт на Украине

Что произошло за день: понедельник, 28 апреля

Энергокомпания Франции заявила о непричастности к блэкауту в Испании и Португалии

Энергокомпания Франции заявила о непричастности к блэкауту в Испании и Португалии

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Восстановление энергосистемы Испании может занять до десяти часов

Восстановление энергосистемы Испании может занять до десяти часов

Свыше 60% американцев считают, что пошлины скорее принесут США убытки

Свыше 60% американцев считают, что пошлины скорее принесут США убытки
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6278 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне113 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });