На орбиту успешно выведен европейский спутник для исследования лесов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Vega-C во вторник успешно вывела на орбиту спутник Biomass для исследования углеродного баланса Земли Европейского космического агентства (ESA), сообщила компания-оператор Arianespace.

"Ракета Vega-C успешно вывела своего пассажира - спутник Biomass Европейского космического агентства на солнечно-синхронную орбиту высотой примерно 666 км", - говорится в сообщении.

Запуск четырехступенчатой ракеты был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане в 06:15 по местному времени (в 12:15 по Москве). Примерно через час, отделившись от носителя, аппарат вышел на заданную орбиту.

Главная задача спутника Biomass, созданного компанией Airbus, – сбор данных о состоянии лесов и их роли в углеродном цикле Земли. Он впервые позволит точно измерить, сколько углерода поглощают леса на планете. Это поможет лучше понять их роль в изменении климата. Аппарат также создаст трехмерные карты самых труднодоступных лесов планеты.

Космический спутник Biomass оснащен самым крупным в истории космическим радаром. Диаметр антенны радара составляет 12 м. Миссия Biomass рассчитана на пять лет.