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Ракета Vega-С стартовала на орбиту с европейским научным спутником Biomass

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Vega-C во вторник стартовала на орбиту со спутником Biomass Европейского космического агентства (ESA), сообщила компания-оператор Arianespace.

Запуск четырехступенчатой ракеты был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане в 06:15 по местному времени (12:15 по Москве).

Главная задача спутника Biomass, созданного компанией Airbus, – сбор данных о состоянии лесов и их роли в углеродном цикле Земли. Он впервые позволит точно измерить, сколько углерода поглощают леса на планете. Это поможет лучше понять их роль в изменении климата. Аппарат также создаст трехмерные карты самых труднодоступных лесов планеты.

Космический спутник Biomass оснащен самым крупным в истории космическим радаром. Диаметр антенны радара составляет 12 м.

Он будет находиться на солнечно-синхронной орбите высотой около 666 км. Миссия Biomass рассчитана на пять лет.

ESA Arianespace Vega-C Biomass
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