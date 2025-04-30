Промпроизводство в Японии в марте упало на 1,1%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Промпроизводство в Японии в марте сократилось на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем после подъема на 2,3% в феврале, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал менее выраженное снижение, на 0,4%.

Производство автомобилей упало на 5,9%, электроники и коммуникационного оборудования - на 4,4%.

В годовом выражении промпроизводство в Японии в марте уменьшилось на 0,3% (+0,1% в феврале).

Розничные продажи в стране в прошлом месяце сократились на 1,2% к февралю, что стало максимальным снижением за шесть месяцев.

В годовом выражении этот показатель поднялся на 3,1% , тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост на 3,5%.

В феврале розничные продажи в Японии повысились на 0,4% в помесячном и 1,3% в годовом выражении, по пересмотренным данным.

Продажи магазинов текстиля, одежды и предметов личного пользователя в марте увеличились на 7,6% в годовом выражении, аптек и магазинов косметики - на 3,7%, продовольственных магазинов - на 1,9%. Продажи машин повысились на 1,5%, топлива - на 1,8%. Тем временем продажи в универмагах сократились на 1,2%.