ВВП Франции в I квартале вырос на 0,1%, слабее прогноза

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ВВП Франции в первом квартале 2025 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете национального статистического института Insee, представившего предварительные данные.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,2%.

Повышение французского ВВП в годовом выражении составило 0,8%.

Потребительские расходы в стране в первом квартале не изменились по сравнению с предыдущим, валовые капиталовложения снизились на 0,2%.

В четвертом квартале прошлого года экономика Франции снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом и выросла на 0,8% в годовом выражении.

Окончательные данные о динамике ВВП страны за первый квартал будут обнародованы 28 мая.