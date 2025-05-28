ВВП Франции в I квартале вырос на 0,1%, как и ожидалось

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - ВВП Франции в первом квартале 2025 года увеличился на 0,1% к предыдущему кварталу, по окончательным данным национального статистического института Insee.

Предварительно Insee также сообщал о росте ВВП на 0,1%. Эксперты в среднем ожидали подтверждения этой оценки, по данным Trading Economics.

Потребительские расходы во Франции в прошедшем квартале снизились на 0,2%, государственные - выросли на 0,2%, валовые вложения в основной капитал не изменились.

Объем экспорта сократился на 1,8%, импорт увеличился на 0,5%.

Оценка роста ВВП Франции в годовом выражении в первом квартале была пересмотрена до 0,6% с предварительно объявленных 0,8%. Аналитики не ожидали пересмотра.

В четвертом квартале прошлого года экономика Франции снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и выросла на 0,8% в годовом выражении.

Предварительные данные о динамике ВВП страны за второй квартал будут обнародованы 30 июля.