Спрос на золото в мире в I квартале вырос на 16% за счет притока в ETF
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Мировой спрос на золото без учета внебиржевых сделок (OTC) в I квартале 2025 года составил 1,31 тыс. тонн, что на 16% превышает результат соответствующего периода прошлого года, подсчитал World Gold Council (WGC).
Спрос на ювелирные украшения на фоне высоких цен упал до минимума с ковидного 2020 года. Но резкий приток золота в ETF увеличил инвестиционный спрос в 2,7 раза до 552 тонн, а это самый высокий уровень с I квартала 2022 года. Спрос на монеты и слитки также остается выше среднего.
Добыча золота достигла рекордных для I квартала 856 тонн, в целом предложение подросло на 1% до 1,206 тыс. тонн. Дефицит на рынке был покрыт за счет OTC.
Спрос и предложение на рынке золота, т:
|Показатель
|I кв. 2025
|I кв. 2024
|Динамика
|СПРОС
|1 310,0
|1 133,0
|16%
|Ювелирные украшения
|434,0
|538,5
|-19%
|Технологические нужды
|80,5
|80,2
|0%
|Инвестиции
|551,9
|204,4
|170%
|- монеты и слитки
|325,4
|317,3
|3%
|- приток (отток) в ETF и схожие инструменты
|226,5
|(113,0)
|-
|Центробанки
|243,7
|309,9
|-21%
|ПРЕДЛОЖЕНИЕ
|1 206,0
|1 194,2
|1%
|Добыча
|855,7
|853,4
|0%
|Хедж
|5,0
|(8,8)
|-
|Вторичное золото
|345,3
|349,6
|-1%