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Спрос на золото в мире в I квартале вырос на 16% за счет притока в ETF

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Мировой спрос на золото без учета внебиржевых сделок (OTC) в I квартале 2025 года составил 1,31 тыс. тонн, что на 16% превышает результат соответствующего периода прошлого года, подсчитал World Gold Council (WGC).

Спрос на ювелирные украшения на фоне высоких цен упал до минимума с ковидного 2020 года. Но резкий приток золота в ETF увеличил инвестиционный спрос в 2,7 раза до 552 тонн, а это самый высокий уровень с I квартала 2022 года. Спрос на монеты и слитки также остается выше среднего.

Добыча золота достигла рекордных для I квартала 856 тонн, в целом предложение подросло на 1% до 1,206 тыс. тонн. Дефицит на рынке был покрыт за счет OTC.

Спрос и предложение на рынке золота, т:

ПоказательI кв. 2025I кв. 2024Динамика
СПРОС1 310,01 133,016%
Ювелирные украшения434,0538,5-19%
Технологические нужды80,580,20%
Инвестиции551,9204,4170%
- монеты и слитки325,4317,33%
- приток (отток) в ETF и схожие инструменты226,5(113,0)-
Центробанки243,7309,9-21%
ПРЕДЛОЖЕНИЕ1 206,01 194,21%
Добыча855,7853,40%
Хедж5,0(8,8)-
Вторичное золото345,3349,6-1%

World Gold Council WGC золото
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