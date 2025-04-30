Следующий раунд переговоров между США и Ираном пройдет в Риме

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Иранская и американская стороны проведут следующий раунд непрямых переговоров в Италии, сообщил в среду глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Следующий раунд переговоров будет в Риме", - приводит агентство "Мехр" слова Аракчи.

Он отметил, что пока нет конкретного расписания, но ни Тегеран, ни Вашингтон не стремятся "терять время впустую".

Кроме того, Аракчи сообщил о планах провести встречу по иранскому атому с представителями трех европейских стран - Великобритании, Франции, Германии - в эту пятницу в Риме.

Вместе с тем, глава иранского МИД раскритиковал США за недавние новые санкции, назвав их "провокационными действиями".

Накануне Минфин США внес в санкционные списки несколько физических и юридических лиц в КНР и Иране за помощь в поставках компонентов топлива для иранских баллистических ракет.

Иран и США провели три раунда переговоров - 12, 19 и 26 апреля. Посредником выступал Оман.



