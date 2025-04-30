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США расширили санкции против иранской нефтехимической промышленности

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Госдепартамент США ввел санкции в отношении нескольких предприятий, имеющих отношение к торговле нефтепродуктами и продуктами нефтехимии из Ирана.

Санкции вводятся против семи предприятий, вовлеченных торговлю иранскими нефтепродуктами и продуктами нефтехимии, и против двух судов.

"Президент США в рамках кампании максимального давления намерен свести к нулю незаконный экспорт нефти и нефтехимической продукции Ирана, включая экспорт в Китай, - заявил Госдепартамент. - Пока Иран будет пытаться получать доходы от продажи нефти и продуктов нефтехимии для финансирования своей дестабилизирующей деятельности и его доверенных лиц, США будут принимать меры для привлечения к ответственности как Ирана, так и всех его партнеров, уклоняющихся от санкций".

Госдепартамент Иран Китай США
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