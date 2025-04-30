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В США заявили, что готовы подписать с Украиной соглашение по ресурсам уже в среду

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Вашингтон согласен заключить сделку с Украиной по природным ресурсам в среду, если Киев подтвердит готовность сделать этот шаг, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

"Наша сторона готова подписать договор с последними внесёнными изменениями, на которых настояла украинская сторона прошлым вечером. Они могут ещё раз просмотреть документ, и мы готовы поставить подписи сегодня во второй половине дня, если они тоже готовы", - сказал Бессент на заседании кабинета министров.

Бессент добавил, что последние изменения в договор добавили в выходные, с тех пор никаких поправок в документ не вносили.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что украинская и американская стороны могут уже в среду подписать соглашение по природным ресурсам.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Украина незамедлительно подпишет соглашение с Соединенными Штатами.

В начале марта США и Украина не подписали соглашение об участии американской стороны в добыче полезных ископаемых на Украине. Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой в Белом доме не сошлись во мнениях по теме украинского урегулирования. В итоге их беседа прошла на повышенных тонах. По её итогам Трамп написал в соцсетях, что Зеленский пока не готов к мирному урегулированию конфликта.

США Украина
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