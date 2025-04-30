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Украина и США могут подписать соглашение по ресурсам уже в среду

Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Украинская и американская стороны могут уже в среду подписать соглашение по природным ресурсам, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

"Украина готова подписать соглашение по природным ресурсам с США. (...) Оно может быть подписано, самое раннее, уже в среду", - говорится в сообщении.

По информации агентства, министр экономики Украины Юлия Свириденко уже направляется в Вашингтон.

При этом в сообщении не уточняется, идет ли речь о рамочном соглашении или нет. Ранее западные СМИ писали о том, что стороны в ближайшее время подпишут именно рамочное соглашение.

В черновом варианте документа, с которым ознакомилось агентство, указано, что США и Украина создадут совместный фонд, чтобы управлять украинскими инвестиционными проектами.

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что Украина незамедлительно подпишет соглашение с Соединенными Штатами.

В начале марта Вашингтон и Киев не подписали соглашение об участии американской стороны в добыче полезных ископаемых на Украине. Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой в Белом доме не сошлись во мнениях по теме украинского урегулирования. В итоге их беседа прошла на повышенных тонах. По её итогам Трамп написал в соцсетях, что Зеленский пока не готов к мирному урегулированию конфликта.

Владимир Зеленский Дональд Трамп США Украина
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