В лесных пожарах в Израиле выгорели более 2 тысяч гектаров

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Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Более двух тысяч гектаров земельных угодий пострадали от сильного пожара, который вспыхнул в окрестностях Иерусалима в среду утром, сообщает в четверг The Times of Israel со ссылкой на Еврейский национальный фонд.

По его данным, почти полностью выгорел "Парк Канада" - лесной массив, имеющий статус национального парка, который занимает 13% территории страны.

Пожарные, которым помогают военнослужащие, продолжают вести борьбу с огнем. В то же время метеорологи предупреждают, что во вторую половину четверга может усилиться ветер, и это может осложнить тушение. Наземным командам пожарных и спасателей помогает специализированная авиация.

Накануне министерство иностранных дел Израиля запросило помощь за рубежом.

Пожары в окрестностях Иерусалима начались в среду утром и быстро вышли из-под контроля. Власти страны не исключают, что причина их возникновения - поджог. Сообщается об одном задержанном подозреваемом.