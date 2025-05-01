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В Израиле задержали подозреваемых в поджогах, которые привели к лесным пожарам

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Почти два десятка человек задержаны в Израиле по подозрению в организации поджогов, приведших к крупным лесным пожарам.

"Полиция задержала 18 подозреваемых в организации поджогов, одного из них - прямо на месте преступления", - цитирует в четверг The Jerusalem Post слова израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

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Ранее сообщалось, что в результате пожаров, которые начались накануне утром и быстро вышли из-под контроля, выгорело почти 2 тыс. га земельных угодий.

По данным Еврейского национального фонда, почти полностью выгорел "Парк Канада" - лесной массив, имеющий статус национального парка, который занимает 13% территории страны.

Пожарные, которым помогают военнослужащие, продолжают вести борьбу с огнем. В то же время метеорологи предупреждают, что во вторую половину четверга может усилиться ветер, и это может осложнить тушение. Наземным командам пожарных и спасателей помогает специализированная авиация.

Накануне министерство иностранных дел Израиля запросило помощь за рубежом.

Израиль Биньямин Нетаньяху
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