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Вэнс заявил, что Трамп положит конец конфликту на Украине в следующие 100 дней

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс уверяет, что в следующие 100 дней президент США Дональд Трамп положит конец украинскому конфликту и поднимет экономику США, сообщает в четверг телеканал Fox News.

"У нас есть большой, превосходный законопроект по экономике - законопроект, который, как мы думаем, приведет к облегчению налогового бремени для американцев, а также немного подстегнет экономику", - сказал Вэнс, отвечая на вопрос об основном направлении работы администрации Трампа в ближайшее время.

Вице-президент также заявил об активной работе по украинскому урегулированию. "У нас есть первый шаг: у нас есть предложения о мире (...), и мы собираемся очень усердно работать в течение следующих 100 дней, чтобы воплотить его в реальность", - пообещал он.

Вэнс пояснил, что обе стороны конфликта сообщили США о своем видении урегулирования кризиса. "Теперь мы должны через дипломатию постараться сблизить позиции сторон", - добавил он.

При этом Вэнс подчеркнул, что "существует большая пропасть между тем, что хочет РФ и тем, что хочет Украина".

США Джей Ди Вэнс Дональд Трамп Украина Россия
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