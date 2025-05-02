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Что случилось этой ночью: пятница, 2 мая

США отказываются от роли посредника между РФ и Украиной, российские военные сбили за ночь 121 БПЛА ВСУ, Уолтц возглавит американское постпредство при ООН

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Вашингтон отказывается от роли посредника в переговорах Москвы и Киева. "Стиль и методология нашего подхода к этой проблеме меняются. Мы не будем посредниками. (...) Теперь работа должна вестись между двумя сторонами", - заявила представитель госдепа США Тэмми Брюс. Глава американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио заявил, что позиции России и Украины "уже стали ближе, но еще далеки друг от друга, а прорыв нужен очень скоро".

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении 121 беспилотника ВСУ в ночь на пятницу. Больше всего - 112 БПЛА - сбито над Крымом и Черным морем.

- Президент США Дональд Трамп выдвинул советника по нацбезопасности Майка Уолтца на должность постпреда США при ООН. Его функции временно возьмет на себя Рубио. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс назвал переход Уолтца в ООН повышением по службе.

- Вэнс заверил, что Трамп положит конец конфликту на Украине в следующие 100 дней. "У нас есть первый шаг: у нас есть предложения о мире (...), и мы собираемся очень усердно работать в течение следующих 100 дней, чтобы воплотить его в реальность", - заявил Вэнс.

- Евросоюз подготовит 17-й пакет санкций против России, сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Он подчеркнул, что недавно контактировал с одним из американских сенаторов, "чтобы попытаться скоординировать суть и время введения пакетов санкций". По словам французского министра, санкции потребуются, если Москва не согласится на прекращение огня на Украине.

- Трамп объявил 11 ноября и 8 мая Днями Победы в Первой и Второй мировых войнах.

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