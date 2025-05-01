Трамп пригрозил санкциями за покупку иранской нефти

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил о готовности вводить санкции против стран и физлиц, покупающих нефть и нефтепродукты у Ирана.

"Любые покупки нефти или нефтепродуктов у Ирана должны прекратиться немедленно. Любая страна или физлицо, покупая любые объемы нефти или нефтепродуктов у Ирана, сразу же столкнется со вторичными санкциями", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп пояснил, что фигуранты таких санкционных списков "не будут иметь права заниматься каким бы то ни было бизнесом с США".