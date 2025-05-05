Глава МИД Ирана призвал США избегать нереалистичных требований

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал в понедельник Соединенные Штаты избегать нереалистичных требований в момент, когда две враждующие страны вступили в деликатные переговоры об иранском атоме, сообщает Le Figaro.

"Заключение соглашения об этом вполне возможно, но нужно избегать нереалистичных и нелогичных позиций", - сказал Аракчи по телефону главе дипломатии ЕС Кае Каллас, передает французское издание со ссылкой на информацию из Тегерана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News, что считает необходимым полностью свернуть ядерную программу Ирана.

"Полная ликвидация", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, на что нацелены переговоры США и Ирана - на ограничение или на ликвидацию ядерной программы.

"Сейчас появилась теория, что Ирану, возможно, разрешат использование в мирных целях (ядерной энергии - ИФ), чтобы производить электричество. Но я считаю, что у них так много нефти, может им лучше использовать ее?" - настаивал американский лидер.