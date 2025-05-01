Джули Дэвис будет руководить посольством США в Киеве

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Дипломат Джули Дэвис займет пост поверенного в делах в посольстве США на Украине, сообщила в четверг представитель госдепа Тэмми Брюс.

"Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио решили, что Джули Дэвис будет работать в Киеве", - заявила Брюс на брифинге.

Посольство США в Киеве на своем сайте поясняет, что Дэвис займет пост поверенного в делах и будет руководить дипмиссией до тех пор, пока Белый Дом не определится с кандидатурой посла.

Дэвис приступит к исполнению новых обязанностей 5 мая. До сих пор она была послом на Кипре. Ранее, среди прочего, была спецпосланником США по Белоруссии.

В апреле в госдепе подтвердили, что назначенная еще прежней администрацией посол США на Украине Бриджит Бринк покидает пост.