Трамп предложил увеличить оборонный бюджет до $1,01 трлн в 2026 финансовом году

Дональд Трамп Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп запросил $1,01 трлн на оборону на 2026 фингод, говорится в опубликованном в пятницу Белым домом бюджетном запросе.

"В том, что касается расходов на оборону, президент предлагает увеличить их на 13% - до $1,01 трлн на 2026 финансовый год", - отмечается в документе.

В нем говорится, что увеличение оборонного бюджета позволит, в частности, "предотвращать китайскую агрессию" в Азиатско-Тихоокеанском регионе, усилить ВПК США, к примеру, нарастить возможности судоверфей.

Предполагается, что средства пойдут на разработку системы противоракетной обороны "Золотой купол", самолетов F-47. Планируется "модернизировать ядерный арсенал", повысить зарплаты военнослужащим на 3,8%.

На внутреннюю безопасность Трамп запросил $175 млрд. Эти средства, по его мнению, нужны, чтобы "обеспечить полную безопасность на границах". Среди прочего, речь идет о расходах на депортацию нелегальных иммигрантов.

При этом администрация США рассчитывает сократить не связанные с обороной расходы на 22,6% - на $163 млрд.

Среди структур, которые столкнутся с масштабным сокращением финансирования фигурирует ФБР: администрация предлагает уменьшить его бюджет более чем на $500 млн. Ранее Трамп неоднократно обвинял ФБР в поддержке его политических соперников из Демократической партии.

В дальнейшем бюджетный запрос будет рассматриваться конгрессом США.