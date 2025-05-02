Поиск

Трамп предложил увеличить оборонный бюджет до $1,01 трлн в 2026 финансовом году

Трамп предложил увеличить оборонный бюджет до $1,01 трлн в 2026 финансовом году
Дональд Трамп
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп запросил $1,01 трлн на оборону на 2026 фингод, говорится в опубликованном в пятницу Белым домом бюджетном запросе.

"В том, что касается расходов на оборону, президент предлагает увеличить их на 13% - до $1,01 трлн на 2026 финансовый год", - отмечается в документе.

В нем говорится, что увеличение оборонного бюджета позволит, в частности, "предотвращать китайскую агрессию" в Азиатско-Тихоокеанском регионе, усилить ВПК США, к примеру, нарастить возможности судоверфей.

Предполагается, что средства пойдут на разработку системы противоракетной обороны "Золотой купол", самолетов F-47. Планируется "модернизировать ядерный арсенал", повысить зарплаты военнослужащим на 3,8%.

На внутреннюю безопасность Трамп запросил $175 млрд. Эти средства, по его мнению, нужны, чтобы "обеспечить полную безопасность на границах". Среди прочего, речь идет о расходах на депортацию нелегальных иммигрантов.

При этом администрация США рассчитывает сократить не связанные с обороной расходы на 22,6% - на $163 млрд.

Среди структур, которые столкнутся с масштабным сокращением финансирования фигурирует ФБР: администрация предлагает уменьшить его бюджет более чем на $500 млн. Ранее Трамп неоднократно обвинял ФБР в поддержке его политических соперников из Демократической партии.

В дальнейшем бюджетный запрос будет рассматриваться конгрессом США.

США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Партия "Реформировать Соединенное Королевство" лидирует на выборах в Англии

Партия "Реформировать Соединенное Королевство" лидирует на выборах в Англии

Выход игры Grand Theft Auto VI перенесен на май 2026 года

Выход игры Grand Theft Auto VI перенесен на май 2026 года

"Альтернатива для Германии" намерена оспорить классификацию партии как экстремистской

TikTok оштрафован в Европе на 530 млн евро за передачу данных пользователей в Китай

TikTok оштрафован в Европе на 530 млн евро за передачу данных пользователей в Китай

Что случилось этой ночью: пятница, 2 мая

Рубио заявил о необходимости скорого прорыва на переговорах по Украине

Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне

Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне

ЕС подготовит пакет санкций против РФ, попытается скоординировать его с США

ЕС подготовит пакет санкций против РФ, попытается скоординировать его с США

Вашингтон отказывается от роли посредника в переговорах Москвы и Киева

Вэнс заявил, что Трамп положит конец конфликту на Украине в следующие 100 дней

Вэнс заявил, что Трамп положит конец конфликту на Украине в следующие 100 дней
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6298 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне129 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов203 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });