Поиск

Трамп в проекте бюджета на 2026 г. предлагает приостановить большинство взносов в ООН

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в рамках проекта бюджета на 2026 финансовый год предлагает приостановить значительную часть взносов в ООН и другие международные организации, свидетельствует опубликованный в пятницу Белым домом документ.

"Проект бюджета предполагает приостановку большинства обязательных и всех добровольных взносов в ООН и другие международные организации", - указано в нем.

В частности, помимо ООН, речь идет о Всемирной организации здравоохранения.

США Дональд Трамп ООН ВОЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп предложил увеличить оборонный бюджет до $1,01 трлн в 2026 финансовом году

Трамп предложил увеличить оборонный бюджет до $1,01 трлн в 2026 финансовом году

Партия "Реформировать Соединенное Королевство" лидирует на выборах в Англии

Партия "Реформировать Соединенное Королевство" лидирует на выборах в Англии

Выход игры Grand Theft Auto VI перенесен на май 2026 года

Выход игры Grand Theft Auto VI перенесен на май 2026 года

"Альтернатива для Германии" намерена оспорить классификацию партии как экстремистской

TikTok оштрафован в Европе на 530 млн евро за передачу данных пользователей в Китай

TikTok оштрафован в Европе на 530 млн евро за передачу данных пользователей в Китай

Что случилось этой ночью: пятница, 2 мая

Рубио заявил о необходимости скорого прорыва на переговорах по Украине

Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне

Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне

ЕС подготовит пакет санкций против РФ, попытается скоординировать его с США

ЕС подготовит пакет санкций против РФ, попытается скоординировать его с США

Вашингтон отказывается от роли посредника в переговорах Москвы и Киева

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6298 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне129 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов203 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });