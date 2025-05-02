Трамп в проекте бюджета на 2026 г. предлагает приостановить большинство взносов в ООН

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в рамках проекта бюджета на 2026 финансовый год предлагает приостановить значительную часть взносов в ООН и другие международные организации, свидетельствует опубликованный в пятницу Белым домом документ.

"Проект бюджета предполагает приостановку большинства обязательных и всех добровольных взносов в ООН и другие международные организации", - указано в нем.

В частности, помимо ООН, речь идет о Всемирной организации здравоохранения.