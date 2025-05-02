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На Бали начали возобновлять подачу электричества после блэкаута

На Бали начали возобновлять подачу электричества после блэкаута
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили электроснабжение в части районов Бали, где ранее в пятницу произошел масштабный блэкаут, сообщают азиатские СМИ.

Отключение электричества затронуло, в частности, работу аэропорта, однако воздушная гавань продолжала отправку и прием авиарейсов, используя резервные генераторы. В соцсетях появились фотографии, на которых видно, как у стоек регистрации в аэропорту скопились длинные очереди.

Кроме того, на дорогах острова возникли проблемы с движением автотранспорта, в частности, из-за неработающих светофоров.

В государственной компании-операторе PLN Bali заявили, что проводят расследование, чтобы установить причину блэкаута, а также работают над восстановлением электроснабжение на территории всего острова.

По предварительным данным, проблема возникла из-за повреждения подводного кабеля, который соединяет остров Ява с Бали.

Бали Индонезия
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