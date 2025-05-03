В Кремле не располагают информацией о возможном приезде Рубио на Парад Победы

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что Парад Победы в Москве 9 мая посетит госсекретарь США Марко Рубио.

"Я не располагаю такой информацией", - сказал он, отвечая на просьбу "Интерфакса" прокомментировать информацию в СМИ о том, что США могут быть представлены на Параде Победы на высоком уровне и возможен приезд в Москву Рубио.

Песков подчеркнул, что в американских СМИ сейчас много различных сообщений, "иногда диву даешься, иногда не можешь понять, о чем они говорят". "В данном случае я просто не располагаю такой информацией", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Вместе с тем, по его словам, в предстоящий понедельник состоится брифинг помощника президента Юрия Ушакова, "который расскажет подробно о том, кто приезжает к нам на парад, какая будет программа, какие пройдут двусторонние встречи". "Ну, и мы, соответственно, с понедельника тоже будем это все дополнять уже с текущей информацией", - сказал Песков.