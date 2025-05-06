Посол США в Москве Линн Трейси приглашена на Парад Победы

Посол США в России Линн Трейси на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона направляла приглашение на Парад Победы послу США в Москве Линн Трейси, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"На официальном уровне я не знаю. Я упомянул, что приглашение направлено американскому послу. Будет ли она присутствовать на параде, мы увидим 9 мая", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос "Интерфакса", на каком уровне США будут представлены на Параде Победы.

"Будут участвовать несколько ветеранов из США", - добавил он.